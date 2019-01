Es war zeitweise eines der großen Themen im Dschungelcamp: Das Aufeinandertreffen des Ex-"Bachelor in Paradise"-Pärchens Evelyn Burdecki (30) und Domenico de Cicco (35). Zoff gab es zwischen den beiden, aber keine große Aussprache. Jetzt hat sich das Ex-Paar erneut gesehen, in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen", die am Sonntagabend die Camp-Bewohner noch mal zusammenbrachte.