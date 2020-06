Schräg gegenüber führt Hieu Tran das Anoki an der Oper. "60 Prozent der Plätze und Gäste sind weg", sagt er. Sein erstes Lokal, das er in München eröffnet hat, das Anh-Thu in der Kurfürstenstraße, hat er wieder zugesperrt. "Zehn statt 40 Plätze, das hätte sich nicht gelohnt." Dafür ist sein Streetfood-Laden Chi Thu im Glockenbachviertel gefragter denn je. "Aber das ist ja keine richtige Gastronomie und nicht Sinn der Sache", wie Hieu Tran den jetzigen To-Go-Boom kommentiert.

Nach Lockdown: To-Go-Boom in München

Ali Güngörmüs antwortet auf die Frage nach seinem Gemütszustand: "Viel Arbeit für nix." Trotzdem hat der TV-Koch sein Restaurant Pageou in der Kardinal-Faulhaber-Straße geöffnet: "Was soll ich tun? Jammern und weinen, dass alles furchtbar ist? Nein, ich finde, wir müssen weitermachen und uns Alternativen schaffen."

So eine Alternative heißt bei ihm: "Ali To Go", Essen zum Mitnehmen: "Ich versuche, die Aufbruchstimmung positiv zu sehen. Nichts wird mehr wie früher sein, deshalb habe ich meinen Mitarbeitern gesagt: Wir fangen wie damals zur Eröffnung vor sieben Jahren wieder bei Null an. Das ist hart, aber wir packen das."

Ugo Crocamo, der im Tambosi und H'ugo's jetzt weniger als 50 Prozent Platz für seine Gäste hat, sagt: "Wir Gastronomen sind bereit für diese neue Ära. Jetzt liegt es an den Münchnern, dass sie uns ihr Vertrauen schenken."

