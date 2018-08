München – Das Thema Radfahren beschäftigt die Münchner immer noch. Täglich bekommt die AZ Leserbriefe– es wird kontrovers diskutiert, seit Kabarettist Christian Springer in der Samstagausgabe einen offenen Brief an die Münchner Radfahrer veröffentlicht hat. Er habe als Autofahrer Angst vor den Radl-Rambos, schrieb Springer in seinem Wutbrief. "Wüsteste Beschimpfungen zähle ich längst nicht mehr", schreibt Springer. Und: Er habe nie richtig Fahrradfahren gelernt, weil die meisten Münchner Radler so rücksichtslos sind.