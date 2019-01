Dass Sanches bei Bayern nicht besonders glücklich ist, haben inzwischen aber viele Klubs mitbekommen. Auch unter Trainer Niko Kovac kommt der Youngster nur sporadisch zum Einsatz, viermal spielte er in dieser Saison von Beginn an in der Bundesliga. "Wenn es für mich das Beste ist, zu gehen, dann gehe ich", sagte Sanches kürzlich bei Sport 1.