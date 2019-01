Nach Austritt aus AfD André Poggenburg gründet neue rechte Partei

Wie die "Welt" berichtet", hat Poggenburg zusammen mit Mitstreitern die Partei "Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland" gegründet. Die Partei trete auch bei der Landtagswahl in diesem Jahr in Thüringen, Sachsen und Brandenburg an, heißt es in dem Bericht. Neben Poggenburg sitzen mit Egbert Ermer und Benjamin Przybylla zwei weitere ehemalige AfD-Politiker im Vorstand. Alle drei Politiker haben gute Verbindungen zur Pegida-Bewegung. In der Nacht postete Poggenbrug auf seiner Facebook-Seite bereits Fotos, die Namen und Logo der neuen Gruppierung zu zeigen scheinen.