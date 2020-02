Wo sehen Sie die Ursachen für diese Eskalation?

Die Ursachen sind vielschichtig. Alles beginnt mit der Sprache, der Rhetorik mancher Politiker, aber auch mancher Medien – und wir sehen jetzt, dass sich Worte in Terror-Taten verwandeln können. Hinzukommt, dass in unserem Land Menschen leben, die nicht in der Lage sind, andere zu respektieren. Es fehlt eine Kultur der Wertschätzung – und wir Demokraten haben die Gewaltaffinität der Rechtsradikalen und Rassisten in den letzten Jahren unterschätzt.