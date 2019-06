Ribéry will noch zwei Saisons spielen

Doch ans Aufhören denkt der 36-Jährige noch nicht – der Franzose will weiterspielen, am liebsten bei einem "großen Klub". Der große Klub ist unter den bisherigen Interessenten noch nicht dabei – letztes Gerücht um Ribéry: Sheffield United, Aufsteiger in die englische Premier League, soll am Publikumsliebling des FC Bayern dran sein. Auch Vereine aus Katar hätten Ribéry wohl gerne bei sich. Konkretes gibt es bislang allerdings noch nicht.