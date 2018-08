"Dass die Bundesregierung die Abschiebungen nach Afghanistan jetzt weiter forcieren will und damit jegliche Erkenntnisberichte und Einzelschicksale missachtet, ist der Gipfel ihrer Abschiebehysterie“, sagt Agnes Andrae vom Bayerischen Flüchtlingsrat. "Die Abschiebungen nach Afghanistan werden zur reinen Symbolpolitik, die zahlreiche Helfer an ihre Grenzen bringt, potentiell Betroffene in Panik versetzt und letztendlich Menschenleben riskiert." Es sei längst Zeit für einen Abschiebestopp, so der Flüchtlingsrat.