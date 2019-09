Nach 55 Jahren ist Schluss "Goldene Kamera": Film- und Fernsehpreis steht vor dem TV-Aus

Die Funke Mediengruppe, die die Rechte an der "Goldenen Kamera" mit dem Verkauf der Zeitschrift "Hörzu" von Springer übernommen hatte, will sich aber noch nicht ganz von dem ehrwürdigen Preis verabschieden. Es sei an der Zeit, "neue Optionen für die Marke 'Goldene Kamera' auszuloten, an die wir weiter fest glauben", so Jochen Beckmann. Mit dem YouTube Goldene Kamera Digital Award wäre bereits ein Format gefunden, das auf die fortschreitende Digitalisierung in der Mediennutzung ausgerichtet sei. "Wir arbeiten an weiteren Ansätzen, um auch künftig 'Best of Entertainment' auszuzeichnen."