Todesfall besiegelt das Ende der "Grünen Gans"

So unaufgeregt die Gans all die Zeit auf höchstem Niveau agierte, so diskret war jetzt auch ihr Ende. Im Juni starb überraschend Julius Stollberg († 78), was seiner Inge das Herz brach – und der Grünen Gans das Genick. Inge Stollberg sagte schon beim Trauer-Essen in Putzi Holenias Paulaner im Tal, dass sie ihr Lokal nicht alleine weiterführen möchte.