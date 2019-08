Vor 38 Jahren wurde Ursula Herrmann entführt und in eine Kiste gesperrt, in der das Mädchen erstickte. 2008 wurde ein Entführer festgenommen. Ursulas Bruder Michael Herrmann ist bis heute überzeugt, dass nicht der tatsächliche Täter im Gefängnis sitzt. Trotzdem will er jetzt den Fall aufgeben.