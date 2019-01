Easy Tiger zwischen Isartor und Viktualienmarkt

Wenn man einen Ort zum lässigen Abhängen sucht, dann findet man ihn hier zwischen Isartor und Viktualienmarkt. Das Easy Tiger liegt so eigentlich nicht in einem klassischen Ausgeh-Viertel, aber das ist auch gut so: Der Tiger will entdeckt werden. Michael Martin war viele Jahre Betriebsleiter in der "Lola". Die Lust auf etwas Eigenes, Entspanntes hat ihn bewogen: "Es gibt so viele verkrampfte Läden – bei mir soll‘s einfach easy sein."