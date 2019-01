"My Hit. Your Song": Jeannine Michaelsen moderiert

Nach "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", "Teamwork - Spiel mit deinem Star" und "Risky Quiz" steht Jeannine Michaelsen jetzt für die ProSieben-Show "My Hit. Your Song" vor der Kamera. Das Konzept erklärte sie "Spot On News": "Abgesehen davon, dass wir in einem Riesenstudio vor großem Publikum drehen, covern bei uns nicht Musikstars untereinander ihre Lieder. Bei 'My Hit. Your Song' erhalten hochtalentierte Musiker die Chance, vor großen Namen aus dem Musikgeschäft mit deren Songs aufzutreten. Außerdem haben wir einen Wettbewerbscharakter, ohne eine Wettkampfshow zu sein."