München - Dramatische Momente am Montag im Strafjustizzentrum: Die Vernehmung des Angeklagten Can G. (52, Name geändert) im Prozess um gefälschte MVV-Tickets musste abgebrochen werden. Dem 52-Jährigen ging es schlecht. Wie sich herausstellte, hatte der Mann einen viel zu hohen Blutzuckerwert. Der Notarzt musste alarmiert werden.