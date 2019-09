Fußballspiele während der Wiesn: U-Bahn-Chaos zu erwarten

Hintergrund des eindringlichen Appells: Während des Oktoberfests stehen Fußballspiele des FC Bayern in der Bundesliga und des TSV 1860 in der Dritten Liga auf dem Terminplan. "Der Andrang von und zu den Stadien parallel zum Oktoberfest-Verkehr kann zu weiteren Verspätungen und Beeinträchtigungen im Betriebsablauf insbesondere bei der U-Bahn führen", teilt die MVG am Mittwoch mit.