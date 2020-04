München - Im November 2019 hat die CSU-Stadtratsfraktion einen Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) verschickt. Die Forderung: Überdachte Wartehäuschen sollen an allen Bushaltestellen in München zum Standard werden. Dabei gehen die Initiatoren des Antrags, der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl und Stadtrat Sebastian Schall, vor allem auch auf Sonderformen ein, wenn vor Ort nur begrenzt Platz verfügbar sein sollte.