Abschnitt Hauptbahnhof-Kolumbusplatz nur eingleisig befahrbar

Samstags und sonntags ist die U2 am Hauptbahnhof unterbrochen, die Verstärkerlinie U8 entfällt samstags. Die U1 fährt nicht zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz, nur die U2 verkehrt auf dieser Strecke. In beiden Richtungen müssen Fahrgäste am Hauptbahnhof umsteigen. Beide Linien verkehren südlich des Hauptbahnhofs im Zwölf-Minuten-Takt, im Norden wie gewohnt im Zehn-Minuten-Takt.