"Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden und sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. [...] Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt. Ich hab fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt." Es sind derbe und rassistische Zeilen, die derzeit in einem Video auf Twitter viral gehen. Darin zu sehen ist offenbar Sänger und DSDS-Juror Xavier Naidoo.