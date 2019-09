Gerda hat sich viel vorgenommen, will gleich das komplette erste Wiesn-Wochenende im neuen Dirndl feiern und den Stress mit der Wohnungssuche in Köln kurzzeitig verdrängen. Es darf gern auch feuchtfröhlich auf der Theresienwiese zugehen, so die Bachelorette: "Er trinkt sehr mit Bedacht. Ich nicht. Aber er passt dann auf mich auf." Das kann ja heiter werden! Keno schmunzelt - notfalls will er sie als Gentleman auf Händen zurück ins Hotel tragen...