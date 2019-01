Musiker und Schmuckdesigner Wie romantisch! Tom Kaulitz hat Heidi Klums Verlobungsring designt

Tom Kaulitz (29) hat an Weihnachten um Heidi Klums (45, "Germany's next Topmodel") Hand angehalten. Für den Verlobungsring, den er ihr dabei an den Finger gesteckt hat, hat sich der Musiker etwas ganz Besonderes einfallen lassen. "Tom hat für Heidi den Traumring gezeichnet und hat sich dann auf die Suche nach den richtigen Steinen gemacht", verriet ein Freund der Braut nun dem US-Magazin "People".