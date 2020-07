Musiker entdecken "völlig neue Welten" Bratwurst und Bier? The BossHoss bevorzugen "Vielfalt beim Grillen"

Männer brauchen beim Grillen nur Bier und Fleisch, um glücklich zu sein. "Da ist viel Wahres dran", sagt The-BossHoss-Sänger Sascha Vollmer (48, "Dos Bros") im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die ganze Wahrheit sei dies aber nicht. Zwar sei "eine schnelle Grillwurst am Abend mit Bierchen dazu schon auch okay", der Musiker und seine Bandkollegen würden mittlerweile aber viel mehr "ins kulinarische Detail" gehen. Alec Völkel (48) pflichtet seinem Kollegen bei: "Vielfalt macht schon mehr Spaß."