DSDS-Sieger in Musik-Live-Event Alexander Klaws spielt Jesus in der RTL-Show "Passion"

RTL hat für Ostern 2020 etwas Besonderes geplant: Die Passionsgeschichte wird als Musik-Event am 8. April um 20:15 Uhr live über die Bildschirme flimmern. Schon im Januar wurde bekannt, dass Fernsehlegende Thomas Gottschalk (69) als Erzähler fungiert. Nun gab der Sender weitere Promis bekannt, die an der Inszenierung in Essen teilnehmen. Mit dabei: "DSDS"-Gewinner Alexander Klaws (36) als Jesus.