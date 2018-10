Wer sich nur ein bisschen mit der Münchner U-Bahngeschichte auskennt, der weiß: U3 zum Olympiazentrum – das ist schon mehr als nur ein paar Jährchen her. Zur 50-Jahr-Feier der Olympischen Spiele von 1972 will sich der Olympiapark aber besonders herausputzen. Auch am Busbahnhof tut sich deshalb inzwischen was.