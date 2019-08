Nürnberg - Ein 35-jähriger Nürnberger hat am 25. Juli mit einem Metallsuchgerät einen Fund gemacht, durch den er später schwer verletzt wurde. In einem Waldstück nahe dem Eisweiher in Nürnberg-Fischbach hatte der Mann nach Metallteilen gesucht und dabei eine intakte 2-cm-Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.