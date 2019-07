Rummenigge stellte jetzt klar, wie dieser Bayern-Weg aussehen soll: Denn neben der Verpflichtung von gestandenen Stars wollen die Münchner junge Spieler mit reichlich Potential nach München holen. "Die Positionen 17, 18, 19 und 20 im Kader müssen in der Zukunft mit jungen Leuten besetzt werden, die keine horrenden Ablösesummen kosten – und normal verdienen." Ein bis zwei von diesen Spielern sollen dann den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. "Das wird sicher auch für Hansi Flick eine interessante Aufgabe in Abstimmung mit unserem Cheftrainer Niko Kovac."