Kaut-Bullinger und TSV 1860 mit spezieller Fan-Aktion

Gleich zu Beginn der neuen Partnerschaft gibt es für die Fans ein Schmankerl: Am kommenden Samstag (9. März) wird es in der Filiale am Marienplatz für junge Löwen-Fans eine fachkundige Beratung in Sachen Schule, Ranzen und Zubehör geben, außerdem werden Trikots, VIP-Karten und Einlaufkinderplätze verlost.