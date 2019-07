Ein zentraler Vorwurf: Die Arbeiten müssen bis zum Abschluss des Verfahrens anonym bleiben. Die Stadt wolle jedoch bereits in Phase 1 Bürgerbeteiligungen durchführen.

Ein weiterer: Planer, die im Vorfeld bereits am Projekt gearbeitet haben, dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen. Die Stadt wolle jedoch zwei solcher Büros zum Wettbewerb einladen, so Brannekämpfer, der selbst als Sachpreisrichter am Verfahren beteiligt ist.