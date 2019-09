Aber es kam noch dramatischer...

...in der Nacht zum Montag kam es zu einem Sturm, der den Kapitän veranlasst hat, den Notstand auszurufen und mit Italien Kontakt aufzunehmen. Er konnte es nicht mehr verantworten, das Schiff auf hoher See zu lassen. Zunächst waren die Flüchtlinge noch an Deck, mussten dann aber wegen der meterhohen Wellen, die über das Boot schlugen, unter Deck gehen. Dort mussten 80 Menschen in einem Räumchen kauern. Das waren beängstigende Zustände. Ich neige nicht zu Übertreibungen, aber viele auf dem Boot – auch ich selbst – hatten in diesen Stunden wirklich Todesangst. Deshalb war es richtig vom Kapitän, den Notstand zu erklären. Das Schiff hätte keine 24 Stunden länger auf hoher See sein können.