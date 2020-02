Konferenzleiter übt Kritik

Konferenzleiter Ischinger wird auch in diesem Jahr nicht müde werden, für eine stärkere EU zu plädieren. Die Union müsse "schneller, klarer und mutiger bei außenpolitischen Entscheidungen werden", sagte Ischinger. Aber: In neun Jahren hat die EU keinen einzigen Versuch unternommen, einen Friedensprozess für Syrien zu starten. Dies sei eine "Verantwortungslosigkeit erster Klasse der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten", so Ischinger.