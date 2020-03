Was haben Sie im letzten Jahr besser gemacht als davor?

Wenn ich das wüsste! Im Ernst: Es ist nicht so, dass wir die letzten zwölf Monate besser gekocht haben. Alles in der Küche und in einem guten Lokal ist eine Entwicklung. Im Idealfall wird man kontinuierlich besser. Schön, wenn Küchenchef Edip Sigl und unseren 28 Mitarbeitern das gelungen ist.