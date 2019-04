Drei Tage vor Abreise kommt eine Packliste per Post

Wir stellen uns so sehr auf Malta ein, dass ich noch am selben Tag im Buchladen stehe und in einem Malta-Reiseführer schmöker. Dann erinnere ich mich an eine Reportage über eine ermordete maltesische Journalistin. Dann lese ich, dass in Libyen der Ausbruch eines neuen Bürgerkriegs droht. Dann schreibe ich einen Text über die Flüchtlinge, die vor Malta seit Tagen auf einem Rettungsschiff ausharren. Zefix, ich will nicht nach Malta!

Daheim liegt ein schwarzer Umschlag mit unseren Reiseunterlagen, auf dem dick und fett steht: "Spannung hochhalten! Erst am vereinbarten Treffpunkt öffnen." Als Nina und ich um halb fünf in der Früh in der S-Bahn auf dem Weg zum Flughafen sind, schlage ich vor, den Umschlag jetzt zu öffnen. Nina ist empört. Das ist ein Regelbruch! Also gedulden wir uns bis zum Flughafen. "Thessaloniki" steht in großen, freundlichen Buchstaben auf einem blütenweißen Papier. Erleichterung! Kein drohender Bürgerkrieg ums Eck. Ich rufe erstmal Mama an, die kaum glauben will, dass wir uns wirklich bis zum Flughafen geduldet haben.

Ein persönliches Travelbook gibt Tipps

Unplanned hat die wichtigsten Infos zu "Saloniki" für uns im Travelbook zusammengefasst. Wir finden Tipps, wie wir unsere drei Tage gestalten können plus eine Übersicht der "Cool Spots": Nea Paralia, die Stadtpromenade; Modiano Markt, gleich ums Eck vom Hotel; die Stadtmauer; der verspielte Ladadika-Bezirk; kostenlose Bootsfahrten auf dem Piratenschiff; eine Free-Walking-Tour. Wir haben viel vor!

Zudem hat uns Unplanned noch Museen, Cafés und Restaurants herausgesucht. Damit’s schwieriger ist, habe ich uns zu Vegetariern gemacht. In Thessaloniki staunen wir über das wunderschöne Bed and Breakfast "The Caravan" im Herzen der Stadt in einem neoklassizistischen Gebäude. Wir fürchten, dass wir nichts von der Stadt sehen werden, weil wir nur in diesem außergewöhnlichen Boutique-Hotel mit den bunten Steinfliesen im Bad, der Sicht auf eine ehemalige Moschee und dem dicken Teppich sein werden.

"Keine Ahnung" scheint das perfekte Urlaubsziel zu sein

Wir folgen dem ersten Restauranttipp und landen im stylischen "Roots", wo wir gigantische Schüsseln an frischem Salat mit Erdbeeren vertilgen und mit deutschen Gästen ins Gespräch kommen. Dass wir am Morgen nicht wussten, dass wir zwei Stunden und zehn Minuten später in Thessaloniki sein werden, finden sie cool. Wir streifen - wie in unserem Travelbook für Tag Eins empfohlen - durch die Innenstadt, bewundern den Kaiserpalast, Moscheen, alte türkische Badehäuser und flüchten ungeplant vor dem Regen in die sehr gute Ausstellung "Capitalist Realism" im Fotografie-Museum.

Am Abend kehren wir in die Taverne "Full tou Meze" ein, in der laut Unplanned mehr Griechen als Touristen sind. So ist es! Während wir zufrieden Richtung Hotel kugeln, ist eine Alleinreisende mit Unplanned gerade an der Costa Brava und ein Pärchen in Antwerpen. Klassiker wie Rom, Paris und Hamburg hat Unplanned nicht im Programm.

Ein Überraschungsauflug ist inklusive

Im Unplanned-Paket inklusive ist auch ein Überraschungsausflug. Damit wir einen Eindruck bekommen, was das Unternehmen im Programm hat, dürfen wir zwei Ausflüge machen: Mit Danai Spain und ihrem Vater schauen wir uns die Stadt vom Segelboot aus an. Die beiden vermitteln den Eindruck, als würden wir einen Ausflug mit Freunden machen, schreiben uns noch mehr Tipps auf und wir sind kurz davor, unseren Heimflug um zwei Monate zu verschieben.

Am Abend sind wir im Hotel Makedonia Palace im Hamam. Uns wird "eine Kombination aus Körperreinigung, Dampfbad und erholsamen Düften" angekündigt. Dazu gehört auch eine sehr fluffige Schaummassage, bei der das einzig Unangenehme die Erkenntnis ist, dass ich verdammt verspannt bin. Nach so viel Wellness und Erlebnis sind wir so entspannt, dass wir kaum mehr Puls haben und schleppen uns mit letzter Kraft in den "Saints Store", ein veganes Restaurant, das uns das Unplanned-Team empfohlen hat. Ein toller Tipp mit griechischen Klassikern vom Buffet.

"Keine Ahnung" scheint für uns das perfekte Urlaubsziel zu sein, sinnieren wir mit hamam-entspanntem Kopf und vollem Bauch, weil ja nur der Ahnung haben muss, der die Reise für uns zusammengestellt hat. Müde beschließen wir wiederzukommen. Vor lauter Erleben hatten wir keine Zeit, die vielen Ausgeh- und Bar-Tipps auszuprobieren.

Hinweis: Die Recherchereise wurde von "Unplanned" unterstützt.

"Unplanned": So klappt's:

Schritt 1: Kennenlernen Fragebogen beantworten, damit klar wird, was sich der Buchende für eine Reise vorstellt.

Schritt 2: Reden Nachdem sich Unplanned den Fragebogen angeschaut hat, folgt ein Telefonat. Dann bucht das Unternehmen einen maßgeschneiderten Trip.

Schritt 3: Spannung Eine Woche vor der Abreise kommt ein schwarzer, versiegelter Umschlag per Post. Dann heißt es stark sein und bis zum Treffpunkt mit dem Aufmachen warten.

Schritt 4: Konkrete Hinweise Drei Tage vor der Abreise kommt eine Mail mit der aktuellen Wettervorhersage und einer kleinen Packliste für den Trip. Mehr Informationen unter: Tel.: 089/ 18 92 60 33 oder hier.