Bei den Promis hängt die Tracht bereits seit mehreren Tagen frisch gebügelt parat. Denn schon vor dem Anstich am Samstag präsentieren die VIPs ihre Dirndl und Lederhosn bei diversen Pre-Wiesn-Events in München. Jeder will schon vor dem Start des 186. Oktoberfests zünftig in Erscheinung treten (und fotografiert werden).