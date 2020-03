Mit der Frage "Wem gehört die Stadt?" hat der Bayerische Rundfunk mit dem Recherchezentrum "Correctiv" die Münchner im Februar aufgerufen, Informationen zu ihrer Wohnsituation zu übermitteln – um den Wohnungsmarkt transparenter zu machen.

In München haben knapp unter 1.000 Bürger geantwortet. Beim Mieterstammtisch geben zwei BR-Journalisten einen Zwischenbericht zur Analyse der Eigentumsverhältnisse in der Stadt: "In München ist der Mark anders als in Berlin. München gehört den Reichen, das zeigt sich klar. Oft verbergen sie sich hinter Gesellschaften und hinter Anwälten," sagt Josef Streule vom BR. München gilt als teuerstes Pflaster Deutschlands. Stammtisch-Organisator Tilmann Schaich ist gespannt auf die Ergebnisse.

