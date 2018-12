Ein kleiner Zusatz am Ende der Anzeige macht jedoch stutzig: "Auch für WGs". Ein Vermieter, der seine luxuriöse Immobilie mit Blick auf den Englischen Garten an eine Wohngemeinschaft vermietet - wer den Glauben an den Münchner Mietmarkt verloren hat, der dürfte ihn nach dieser Geschichte vielleicht wiederfinden: Denn in diesen Traum von einer Loft-Wohnung - aufgepasst! - ziehen sechs ganz normale Menschen ein. Und das ist in einer Stadt wie München mit explodierenden Mietpreisen tatsächlich eine Nachricht wert.