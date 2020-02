Für München wäre es die Wiedergeburt einer traditionellen Biermarke. Die Brauerei "Münchner Kindl" befand sich bis in die 60er Jahre an der Rosenheimer Straße. Ende der 60er wurde die Brauerei samt Bierkeller abgerissen und durch die Motorama Ladenstraße ersetzt. Sailer erwarb die Namensrechte vor ein paar Jahren von Löwenbräu. Das Grundstück an der Tegernseer Landstraße kaufte Sailer vor zwei Jahren. Seitdem will er hier seine neue Brauerei bauen. Doch es geht nicht voran. Der Brauer hofft nun, dass sich doch noch etwas tut. Bei der Pressekonferenz in der Tankstelle übergibt Sailer dem Landtagsabgeordneten Klaus Steiner (CSU) einen Antrag. Diesen will Steiner nun im Landtag vorlegen. Denn das Parlament könne die Stadt beraten, und sich für die Brauerei starkmachen.