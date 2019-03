Wie das Portal Immowelt errechnet hat, kostet Wohneigentum in München 2018 im Schnitt neun Prozent mehr als noch im Vorjahr. Wer also kaufen wollte, musste pro Quadratmeter 560 Euro mehr hinblättern als noch im Jahr zuvor. Wer also in Zukunft plant, selber ein Stück München zu erwerben, sollte nicht mehr lange warten. Prozentual gesehen steigen die Preise in München zwar nicht so schnell, wie in anderen Regionen. Andererseits ist es auch nirgendwo so teuer. Der durchschnittliche Kaufpreis lag 2018 im Schnitt bei 7.40 pro Quadratmeter.