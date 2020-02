Peter Jordan aber blieb überzeugt. Und stieg 2015 beim Stadtrats-Hearing im Alten Rathaussaal eigenmächtig auf die Bühne, um eine Rednerin zu stoppen, die ihn und die Stolperstein-Anhänger angriff.

Jordan fiel das schon sehr schwer, das konnte jeder sehen. Aber es war ihm wichtig. Es gehört zur Größe dieses Peter Jordan, dass er trotzdem seinen Frieden gemacht hat mit dem Kompromiss der Stadt, Erinnerungstafeln an Wohnhäusern anzubringen, aber eben nicht in den Gehwegen, sondern an Stelen oder direkt an die Hauswand geschraubt.

Terry Swartzberg: "Peter Jordan war mein Held"

2018 durfte er es noch erleben, wie der Erinnerungsort an seine Eltern in Bogenhausen geschaffen wurde. "Tief bewegt"“ sei er gewesen, berichten die, die in diesem besonderen Moment dabei waren.

Am Dienstagabend ist Peter Jordan 96-jährig gestorben. Grünen-Rathaus-Fraktionschef Florian Roth würdigte Jordan am Donnerstag im Gespräch mit der AZ als eine "sehr beeindruckende Persönlichkeit, der die Stadt viel zu verdanken habe".

Der Münchner Stolperstein-Aktivist Terry Swartzberg sagte: "Peter Jordan war mein Held." Er habe ihn als einen "unerschrockenen, mutigen und dankbaren Menschen" kennengelernt. Auch in München soll es bald eine Gedenkfeier für Peter Jordan geben. In seiner Heimatstadt, die er nie aufgegeben hat.

