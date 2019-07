Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) erhält künftig 14 Millionen Euro als Extra-Budget, um seine Bürgerservices zu verbessern. Das KVR war zuletzt wegen langer Wartezeiten in den Bürgerbüros und IT-Ausfällen in die Kritik geraten. Auch das Sozialreferat könne mit zusätzlichen rund 50 Millionen Euro rechnen, so die Kämmerei.