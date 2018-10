BA-Chef Wolfgang Neumer (59) ist persönlich angetan: "Für mich passt das super. Fließendes Wasser bringt Ruhe und Entschleunigung in die so hektische Stadt. Und falls der Bach vom Sendlinger Tor bis zur Hackenstraße gehen soll hätten unsere Kinder an der Sendlinger Straße den längsten Spielplatz der Welt," sagt der CSU-Mann.