Wer spaziert, macht keinen Ärger?

Im Gegenteil: Wer spaziert, aktiviert seinen Geist. Karl Theodor war ein Mann der Aufklärung, neugierig und tolerant. Nach dem Tod von Max III. Joseph kam er zwar widerwillig nach Bayern, das hätte er am liebsten gegen die österreichischen Niederlande eingetauscht. Aber als diese Pläne gescheitert sind, hat er sich ganz auf Bayern und seine neue Residenzstadt eingelassen. Der Englische Garten ist 1792 wirklich als Oase der Erholung für die Münchner eröffnet worden. Um 1800 wird das Spazierengehen und das Promenieren übrigens in breiten Bevölkerungsschichten ein Thema.

Damals dürfte man im Englischen Garten wirklich das Gefühl von Freiheit gehabt haben.

Oh ja, München hatte gerade mal 40.000 Einwohner. Und die Vision Sckells war es, dass man in diese gestaltete Natur eintaucht und in der Ferne immer noch die Silhouette der Stadt wahrnehmen kann. Damit wurde der Englische Garten auch zum Vorbild für andere öffentliche Parkanlagen in Deutschland und in der ganzen Welt. Sogar der 100 Jahre jüngeren New Yorker Central Park ist deutlich vom Englischen Garten inspiriert. Inzwischen sind es nur leider Horden, die an schönen Tagen durch den Englischen Garten strömen.

Bernd Schreiber, der Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, hat sich über exzessive Partys beklagt.

Wenn über Facebook zur Party unterm Monopteros geladen wird, geht dort logischerweise die Post ab. Und der Müll ist wirklich kaum zu beschreiben. Wenn Sie morgens vor sieben durch den Englischen Garten radeln, sind dort Hundertschaften unterwegs um aufzuräumen. Unachtsamer Umgang mit der Vegetation und extensive Sportarten – dafür ist kein Paradies geschaffen, nicht einmal der Englische Garten.

Verlässt sich die Stadt zu sehr auf ihren berühmten Park?

Das ergibt sich einfach aus der Nähe zur Innenstadt, und der Englische Garten ist ja nach wie vor hoch attraktiv. Doch es gibt neben dieser weltberühmten urbanistischen Münchner Erfindung ein modernes Meisterwerk: den Olympiapark. Der ist bis 1972 unter ganz anderen Voraussetzungen entstanden, aber deshalb auch für eine viel stärkere Nutzung durch Sport und Öffentlichkeit konzipiert. Trotzdem trifft sich alles im Englischen Garten. Deshalb sollte man alles tun, um ihn intakt und attraktiv zu halten. Und ganz nach der Idee seiner Erfinder: für alle!

Zum Englischen Garten in München veranstaltet das Zentralinstitut für Kunstgeschichte am Mittwoch ein Symposium in der Münchner Residenz. Neben Iris Lauterbach sprechen der Kunsthistoriker und Klenze-Experte Adrian von Buttlar und der Generaldirektor der Schlösserverwaltung Jost Albert. Für 20 Uhr ist eine öffentliche Diskussion geplant (20. Februar, ab 18.30 Uhr, Max-Joseph-Saal, Teilnahme frei, www.zikg.eu)