Auch der OB-Kandidat der FDP, Jörg Hoffmann, schimpfte am Dienstag, die Zahlen seien ein "Armutszeugnis“ für die Stadt. Das Geld aus dem städtischen Haushalt, das in den Kauf von Bestandswohnungen geflossen sei, hätte in den Neubau fließen müssen, glaubt er.