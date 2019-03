Mehr bezahlbarer Wohnraum, konsequente Verkehrswende

In ihrer Bewerbungsrede hatte die 41-jährige Diplombetriebswirtin und Bankkauffrau den Mangel an bezahlbarem Wohnraum als "das größte soziale Problem in dieser Stadt" benannt. "Es muss an allen Stellschrauben gedreht werden, die München als Kommune zur Verfügung stehen", forderte sie. Dazu gehöre, mehr in die Höhe zu bauen - auch, um Grünflächen in der Stadt zu erhalten.