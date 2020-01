Nach Absage: Pegida will wieder auf dem Jakobsplatz demonstrieren

Charlotte Knoblauch von der Israelischen Kultusgemeinde zeigte sich sichtlich bewegt: "Den Aufschrei der Gesellschaft, den ich mir immer gewünscht habe, den habe ich jetzt. Mit ihrer Anwesenheit machen Sie eines ganz klar: Judenhass hat in unserer Stadt keinen Platz. Und Judenhass darf in unserer Stadt niemals einen Platz haben. Das ist die Botschaft, die es in diesen schwierigen Zeiten braucht." Und sie fordert die Stadt auf, ihren Worten Taten folgen zu lassen und antisemitische Veranstaltungen auf dem Jakobsplatz zu verbieten. Knobloch muss aber auch sagen, dass Pegida am Sonntag in zwei Wochen "hier, auf diesem Platz" wieder eine Veranstaltung angemeldet hat.