München - Der Münchner Pegida-Chef Heinz Meyer will am Freitag mit etwa zehn Gesinnungsgenossen für ein Beschneidungs-Verbot demonstrieren. Ursprünglich wollten sich die Rechten unmittelbar vor der Synagoge am Jakobsplatz treffen. Die antisemitische Pegida-Aktion löste in der Stadt bei vielen Bürgern, im Rathaus und der jüdischen Gemeinde Entrüstung aus. Auf Anweisung des KVR dürfen die Rechten 100 Meter von der Synagoge entfernt an die Ecke Sendlinger Straße und Dultstraße die Kundgebung durchführen.