MRT der Superlative - Kosten: 1,2 Millionen Euro

Die Ärzte können dadurch beispielsweise besser erkennen, wie weit sich Krebstumore bereits im Körper ausgebreitet haben. Chefärztin Rieber-Brambs: "Durch die genauere Diagnostik vermeiden wir Mehrfach-Untersuchungen und beginnen schneller mit der Therapie."

Sogar doppelt so schnell ist die Untersuchung an sich. Das liegt unter anderem an der Position der Magnetspulen. Andrea Rieber-Brambs erklärt: "Früher waren sie am Gerät, jetzt sind die Spulen direkt am Tisch angebracht, auf dem der Patient liegt." Dadurch können die Ärzte den Patienten sofort in die richtige Position bringen und müssen ihn nicht mehr während der Untersuchung in der Röhre umpositionieren.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des wohl modernsten MRT Deutschlands: Es kommt mit nur sieben Litern des raren Rohstoffs Helium (statt 1.500) aus. Das ist nicht nur schonender für die Umwelt, sondern soll auch längere Ausfälle des Gerätes verhindern – etwa, wenn das flüssige Gas bei einer Havarie ausläuft.

Doch das neue MRT ist erst der Anfang. Im Rahmen einer Kooperation von Philips und der München Klinik sollen in den nächsten acht Jahren 200 bildgebende Geräte an allen Standorten gegen modernere ausgetauscht werden. Kostenpunkt: 50 Millionen Euro.

