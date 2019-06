Der junge Mann aus dem Süden Münchens wollte in einer Kurve direkt vor der Einmündung Am Holzmaierfeld zwei andere Motorräder überholen. Dabei geriet er mit seiner Maschine zu Schlingern und verlor gänzlich die Kontrolle. Der 18-Jährige stieß frontal und nahezu ungebremst mit einem an der Einmündung wartenden Fahrradfahrer zusammen.