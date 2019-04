TSV 1860 und Großaspach: "Zu viele Unentschieden"

Denn Abstiegssorgen hat Gegner Großaspach in diesem Duell auch deshalb exklusiv, da sie "zu viele Unentschieden" (16) angehäuft und "im Sturm eine Schwachstelle" (nur 27 Treffer) hätten. Bierofkas Marschroute auf dem Weg zum endgültig sicheren Klassenerhalt: "In dieser Saison ist alles möglich, von dem her sollten wir schauen, so schnell wie möglich weitere Punkte zu sammeln. Für mich zählt sowieso nur das nächste Spiel und da wollen wir gewinnen."