"Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht", sagte Trainer Dejan Radonjic. "Wir haben diesmal mehrere neue Spieler und einige unserer Talente dabei. Außerdem fehlen uns natürlich die fünf Nationalspieler während der WM. Insofern wird das keine einfache Vorbereitung, aber wir sind solche Dinge gewohnt und werden auch in dieser Saison ehrgeizig unsere Ziele verfolgen." Das erste Testspiel bestreiten die Bayern am Dienstag (18 Uhr) in Rosenheim gegen das NCAA-Team der Stanford University.