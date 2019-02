Moment, ist sie das wirklich? Herzogin Meghan auf altem Bild kaum wiederzuerkennen

Vor ihrer Zeit als weltberühmte Herzogin war auch Meghan (37) einmal eine junge Frau am Anfang ihrer Karriere. Daran erinnert nun eine alte Wegbegleiterin auf Instagram und Twitter. Sängerin und Schauspielerin Katharine McPhee (34, "Scorpion") hat in den sozialen Netzwerken einen Schnappschuss geteilt, der sie und Meghan in lang vergangenen Zeiten zeigt - allerdings muss man schon ganz genau hinsehen, um beide überhaupt zu erkennen.