Damit zu dem, was die entzweiten Löwen-Lager doch immer wieder eint: der Sport. Auf dem Rasen gilt es für die Profis, mehr oder weniger schmackhafte Zuspiele nicht verbal, sondern mit Taten zu verwandeln. 48 Buden sind den Offensivbemühungen von Torjäger Sascha Mölders und Co. 2018/19 entsprungen. Das ist der neuntbeste Wert der Dritten Liga, wobei fünf Stück auf das Konto von Adriano Grimaldi gingen (Winter-Wechsel zum KFC Uerdingen). Sechzig sorgte teils für Furore, konnte als Zwölfter aber nur mit Mühe und Not den Klassenerhalt sichern. In Teil vier der AZ-Serie sind die Saisonzeugnisse für die Angreifer an der Reihe.